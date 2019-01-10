Osmaniye'de Gençler ve Yıldızlar Dart Müsabakaları Yapıldı
1 saat önce
Osmaniye'de okul sporları kapsamında gençler ve yıldızlar dart müsabakaları yapıldı.
Osmaniye
'de okul sporları kapsamında gençler ve yıldızlar dart müsabakaları yapıldı. Samet Aybaba
İzcilik ve Spor Kompleksinde düzenlenen yarışlara 80 takım ve 320 sporcu katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, burada yaptığı açıklamada, kentte dart sporuna ilginin günden güne arttığını belirtti.
Osmaniye'ye bir dart spor salonu yapıldığını ifade eden Loğoğlu, "Dart sporunun okul sporlarında yer alması bu spora ilgiyi de arttırdı. İlimizde yıldız ve gençler müsabakasını tamamladık. Müsabakalara, 80 okul takımı 320 sporcu katıldı. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Yapımı devam eden dart salonumuz tamamlandığında Türkiye
Dart Şampiyonası ilimizde yapılabilecek ve sporcu sayımızda daha da artış olacaktır" şeklinde konuştu.
Karşılaşmalar sonrasında derece elde eden okullara kupa, sporculara madalya verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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