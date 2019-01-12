Osmaniye'de Gençler ve Yıldızlar Kick Boks Müsabakaları Yapıldı

Osmaniye'de okul sporları kapsamında gençler ve yıldızlar kick boks müsabakaları yapıldı.

Osmaniye'de okul sporları kapsamında gençler ve yıldızlar kick boks müsabakaları yapıldı.





Merkez antrenman salonunda düzenlenen müsabakalara, 74 sporcu katıldı.





Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu, düzenlenen ödül töreninde yaptığı açıklamada, kentte kick boks sporuna ilginin günden güne arttığını belirtti.





Dereceye giren sporcuları tebrik eden Loğoğlu, "Başarılı sporcular 1-6 Mart'ta Kahramanmaraş'ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecekler." dedi.



Karşılaşmalar sonrasında derece elde eden sporculara madalya verildi.

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