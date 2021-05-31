Osmaniye'de gençlerin bayrak hassasiyeti takdir topladı - Son Dakika

Osmaniye'de gençlerin bayrak hassasiyeti takdir topladı

Osmaniye'de bir grup genç, bir okulun bahçesinde yere düşen Türk bayrağının polisin yardımıyla tekrar göndere çekilmesini sağladı.

Osmaniye'de bir grup genç, bir okulun bahçesinde yere düşen Türk bayrağının polisin yardımıyla tekrar göndere çekilmesini sağladı. Alibekirli Mahallesi Güneysu İlkokulu'nun gönderindeki Türk Bayrağı'nın yere düştüğünü gören gençler müdahale etti. Bayrağı yerden alan gençler, tekrar göndere çekmek istedi, ancak başaralı olunamayınca polis bilgilendirildi. Okula gelen polis ekiplerinin ulaştığı görevli, gençlerle birlikte bayrağı tekrar göndere çekti.

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