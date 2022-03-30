Osmaniye'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

Osmaniye'de senaryo gereği meydana gelen 5,6 büyüklüğünde deprem sonrası gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmaları gerçeği artmadı. Yıkılan binanın altında kalan yaralıları beton enkazının altından kurtarmaya çalışan ekiplerin mücadelesi nefes keserken, yapılan koordineli çalışma da takdir topladı.

Osmaniye İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Osmaniye) çerçevesinde, Osmaniye Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında, yapılan tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Osmaniye olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaşın, "Deprem oldu. Bina yıkıldı. İçeride kalanlar oldu. Buraya acilen ekipleri yönlendirmelisiniz" ihbarı üzerine yıkılan binanın bulunduğu adrese polis, AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk olarak intikal eden polis ekipleri bir taraftan olay yeri şeridi çekerken bir taraftan da enkazda yaralanıp kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan vatandaşlara yardım elini uzattı. Yıkılan binanın doğalgazının kesilmesinin ardından beton yığınına dönen evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Binanın risk analizinin yapılmasından hemen sonra "Enkaz altında yaşayan var mı?" çağrısı yapıldı. Gelen ses üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri yıkılan beton yığınları arasında binaya giriş yolu açtı. Binaya ilk giren UMKE ekibi, betonların arasında kalan cesetle karşılaştı. Ardından diğer bölümlerde arama yapan ekipler bina içerisinde 2 yaralının daha olduğunu tespit etti. Binadan çıkartılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Depremde hayatını kaybeden diğer şahıs ise UMKE ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Deprem anında çıkan yangından etkilenen bir başka vatandaş ise kendisini can havliyle evin yıkılmayan kısmına attı. Evin çatısına çıkan yaralı şahıs da AFAD ekipleri tarafından kurulan ip düzeneği ile çatıdan sarkıtılarak aşağıya indirildi. İlk müdahale yapılan yaralı ambulansa hastaneye sevk edildi. Afet bölgesi oluşturulan alana Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri tarafından çadırlar kuruldu. Deprem bölgesine gelen Kızılay ekipleri de gıda takviyesinde bulundu.

Senaryo gereği yapılan deprem tatbikatının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Kurumlarımız afet tatbikat planı yaptılar. Başarılı bir şekilde deprem tatbikatını gerçekleştirdiler. Allah gerçeğini yaşatmasın. Ama biliyoruz ki deprem bölgesindeyiz. Hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tür tatbikatların depremlere hazırlık anlamında çok büyük faydalar sağlayacağını biliyoruz. Osmaniye'de deprem hattı üzerinde dolayısıyla hassasiyet arz eden olabilecek bir depreme karşı hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu.

Deprem tatbikatı öncesinde Osmaniye'nin deprem haritasıyla ilgili bilgiler veren AFAD Müdürü Serhat Bulut, "Osmaniye Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde olup Doğu Akdeniz'in iç kısımlarından başlayıp, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Bingöl'de Kuzey Anadolu Fay hattıyla birleşen Van Gölü'ne kadar uzanan ve sürekli enerji üreten aktif bir fay hattıdır. Unutmamalıyız ki depremin günü ve saati belli değildir. Bu nedenle hazırlıklı olmamız gerekmektedir" dedi. - OSMANİYE