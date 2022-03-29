Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

29.03.2022 17:47

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye- Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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