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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

23.12.2021 08:47

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.

Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

geri dönüşüm, Osmaniye, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı - Son Dakika
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