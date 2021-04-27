Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde Osmaniye- Adana kara yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda başlayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gece boyunca müdahale etti.

Çalışmalar sonucunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Fabrikanın deposunda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye-Adana kara yolunda dün, bir geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyümüş, yangına çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etmişti.