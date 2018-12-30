Osmaniye'de Gıda Denetimleri

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 186 gıda işletmesine 346 denetim yapıldığı belirtildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 186 gıda işletmesine 346 denetim yapıldığı belirtildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, 2018 gıda denetimleri ve numune alma programlarının tamamladığını kaydetti.











Gıda denetimlerinin önemsendiğini aktaran Müftüoğlu, "İlçemizde gıda kontrolörlerince, gıda üretimi alanında faaliyet gösteren fırın, pastacılık üretimi, hazır yemek tabldot, tuz paketleme, salamura zeytin üretimi, meyve suyu üretimi, süt ürünleri üretimi, kanatlı parçalama tesisi 21 işletmeye 63 denetim, toplu tüketim alanında faaliyet gösteren okul kantinleri ve yemekhaneleri, pansiyon, yurt, lokanta, kahvehane, pastane alanında 76 işletmeye 154 denetim, perakende satış alanında faaliyet gösteren market, bakkal, kasap, manav, şarküteri, büfe, tekel bayi alanında 83 gıda işletmesine 129 denetim yapıldı. Yıllık numune alma programı kapsamında 5 gıda işletmesinden gıda numunesi alınarak İzmir, Gaziantep ve Hatay İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri'ne gönderildi" ifadelerini kullandı.





Müftüoğlu, denetimlerde 2 gıda işletmesine 31 bin 242 lira ceza uygulandığını belirtti.

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