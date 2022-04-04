Osmaniye'de gıda işletmeleri denetlendi - Son Dakika

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki gıda işletmelerinde denetimlerde bulundular.

Ekipler, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerini, işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları yönünden kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerinin yapıldığını belirtti.

İlmeç, denetimlerde ayrıca işletme sahipleri ve çalışanların gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildiğini aktardı.

Ramazan ayında gıda denetimlerinin hassasiyetle devam edeceğini ifade eden İlmeç, şunları kaydetti:

"Ramazan paketi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı işyerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edilmektedir. Gıda hareketliliğinin arttığı ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları Alo Gıda174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerimizin etkinliğini artıracaktır."