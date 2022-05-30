Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

30.05.2022 14:49

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü'nde öğle yemeğinin ardından kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 7 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü'nde öğle yemeğinin ardından kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 7 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Koçlu köyü Mehmet Damar Ortaokulunda öğle yemeği yedikten sonra kusma ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdiler. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri 7 öğrenciyi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından ilk bulgulara göre öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

Köyde öğle yemeğinde kuru fasulye olduğu ancak gıda zehirlenmesi yaşayan öğrencilerin diğer öğrencilerden farklı olarak erik yedikleri öğrenildi.

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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