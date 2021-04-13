Giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir giyim mağazasından yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi'nde giyim mağazası bulunan Sibel Uğur, mağazanın kasasından 300 lira eksildiğini görünce durumu polise bildirdi.

Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 55-60 yaşında bir şüphelinin mağazaya girerek etrafı kolaçan ettiğini, para konulan çekmeceden hırsızlık yaparak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.