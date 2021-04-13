Giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

13.04.2021 20:17

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir giyim mağazasından yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir giyim mağazasından yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi'nde giyim mağazası bulunan Sibel Uğur, mağazanın kasasından 300 lira eksildiğini görünce durumu polise bildirdi.

Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 55-60 yaşında bir şüphelinin mağazaya girerek etrafı kolaçan ettiğini, para konulan çekmeceden hırsızlık yaparak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika


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