Osmaniye'de gizemli hayırsever turp yıkama işçilerini mutlu etti - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ismini açıklamayan hayırsever, Savrun Çayı'nda turp yıkayarak paketleyen işçilere 100'er lira dağıttı.

Para dağıtılan işçilerden Erdal Özkul, AA muhabirine, turp yıkadıkları esnada duran bir araçtan inen kişinin yanlarına geldiğini belirterek, "Adını söylemeyen birisi geldi ve her birimize 100'er lira para verdi. Kim olduğunu bilmiyoruz. Allah kendisinden razı olsun." dedi.

Tanımadıkları birinin gelip kendilerine 100'er lira verdiğini ifade eden işçilerden Perihan Toprak, "Daha önce de gelip 50 lira vermişti. Bu kez 100'er lira verdi. 'Bir dahaki gelişime de 500'er lira vereceğim' dedi ve gitti. Bizi çok mutlu etti, teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

İşçilerden Hamdullah Pınar ise hayırsever vatandaşın 20 gün önce gelip 50 lira verdiğini vurgulayarak, "Aynı hayırsever 20 gün sonra tekrar geldi ve bize 100'er lira para verdi. İnsanlığın ölmediğini gösteren bir olay bu. Halen ülkemizde duyarlı insanlarımızın olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Allah hayrını kabul etsin inşallah." diye konuştu.