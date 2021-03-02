Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan kontrolde, sürücü Y.B'nin (38) göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı.