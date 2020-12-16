Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı
16.12.2020 09:51
- Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı yapan şahıs uygulama noktasında yakalandı.
- Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı
OSMANİYE - Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı yapan şahıs uygulama noktasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtaki şahsa yapılan Genel Bilgi Toplama sorgusunda H.U. isimli şahsın aranma kaydı olduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. serbest bırakıldı.
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