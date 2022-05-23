Osmaniye'de göçük altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de göçük altında kalan işçi yaralandı

23.05.2022 13:04
Osmaniye'de göçük altında kalan işçi yaralandı

Osmaniye'de yağmur suyu drenaj boru hattında çalışan bir işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Osmaniye'de yağmur suyu drenaj boru hattında çalışan bir işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu işçi, bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur suyu drenaj boru hattında çalışan Ökkeş Türker (41) isimli bir işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan işçi yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de göçük altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika


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