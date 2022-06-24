Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılmıştı.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

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