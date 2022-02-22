Osmaniye'de gözaltına alınan 103 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 103 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 2'si av tüfeği 9'u tabanca olmak üzere 11 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 103 kişiden 7'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 10 adet şarjör, 63 adet 9.19mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 110 adet uyuşturucu hap, 12,16 gram metamfetamin, 4,27 gram bonzai ile 6,3 gram esrar ele geçirildi. - OSMANİYE