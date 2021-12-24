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Osmaniye'de gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı

24.12.2021 09:49
Osmaniye'de gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı

Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı.

Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 13-20 Aralık tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 121 şahıstan 15'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 8 adet 9mm tabanca fişeği, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı araç, 1,41 gram bonzai, 16,60 gram esrar ile 0,96 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Aralık, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı - Son Dakika
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