Osmaniye'de gözaltına alınan 127 kişiden 12'si tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 127 kişiden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 20-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 127 şahıstan 12'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet 9mm tabanca fişeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı araç, 1,41 gram bonzai, 126,39 gram esrar, 1,22 gram metamfetamin ile 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - OSMANİYE