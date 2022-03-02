Osmaniye'de gözaltına alınan 131 kişiden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de gözaltına alınan 131 kişiden 9'u tutuklandı

02.03.2022 09:27
Osmaniye'de gözaltına alınan 131 kişiden 9'u tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 131 kişiden 9'u tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 131 kişiden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 3'ü av tüfeği 7'si tabanca olmak üzere 11 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 131 kişiden 9'u tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 10 adet şarjör, 38 adet 9.19mm tabanca fişeği, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı elektrikli soba, 1 adet çalıntı akü, 2 adet çalıntı tüp, 52 metre çalıntı elektrik kablosu, 1,37 gram eroin, 38,32 gram metamfetamin, 5,7 gram bonzai ile 4,6 gram esrar ele geçirildi. - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Av Tüfeği, Osmaniye, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 131 kişiden 9'u tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de gözaltına alınan 131 kişiden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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