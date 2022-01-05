Osmaniye'de gözaltına alınan 144 kişiden 12'si tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 144 kişiden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 27 Aralık 3 Ocak tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 144 şahıstan 12'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 82 adet 9mm tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği fişeği 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 6 adet bıçak, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobil, 4 adet çalıntı bisiklet ele geçirilmiş, 2 adet çalıntı led aydınlatma sistemi, 1 adet muşta, 1 adet şok cihazı, 1 adet biber gazı, 12,09 gram bonzai, 18,88 gram esrar ile 2,21 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE