Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı

14.03.2022 15:51
Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 8'i av tüfeği 9'u tabanca olmak üzere 17 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 2 adet çalıntı araç, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 200 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap ile 20.17 gram metanfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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