Osmaniye'de gözaltına alınan 162 kişiden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de gözaltına alınan 162 kişiden 12'si tutuklandı

07.06.2022 08:00
Osmaniye'de gözaltına alınan 162 kişiden 12'si tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 162 kişiden 12'si tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 162 kişiden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar çerçevesinde 4'ü av tüfeği 7'si tabanca olmak üzere 11 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 162 kişiden 12'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tüfek kartuşu, 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 22 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, 1 adet hassas terazi, 5 adet elektrikli bisiklet aküsü, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, 378 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 42,46 metamfetamin ile 1,95 jamaika ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 162 kişiden 12'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de gözaltına alınan 162 kişiden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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