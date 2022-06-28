Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 6'sı tutuklandı

28.06.2022 08:12
Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 6'sı tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 172 kişiden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 172 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5'i av tüfeği 8'i tabanca olmak üzere 13 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 172 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 23 adet tabanca fişeği, 1 adet döner bıçağı, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet buluntu elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı spiral ile 1 adet çalıntı oksijen maskesi ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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