Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 7'si tutuklandı

24.05.2022 08:15
Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 7'si tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 172 kişiden 7'si tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 172 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 3'ü av tüfeği 5'i tabanca olmak üzere 8 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 172 kişiden 7'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet çalıntı araç, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet çalıntı bisiklet, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı televizyon, 6,14 gram eroin, 0,86 gram esrar ile 0,59 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Av Tüfeği, Osmaniye, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de gözaltına alınan 172 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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