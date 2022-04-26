Osmaniye'de gözaltına alınan 185 kişiden 17'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de gözaltına alınan 185 kişiden 17'si tutuklandı

26.04.2022 09:39
Osmaniye'de gözaltına alınan 185 kişiden 17'si tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 185 kişiden 17'i tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 185 kişiden 17'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 1'i av tüfeği 7'si tabanca olmak üzere 8 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 185 kişiden 17'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet tüfek fişeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 2 adet bıçak, 43,47 gram metamfetamin, 9,16 gram kubar esrar ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi Son dakika haberi: Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı Son dakika haberi: Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 185 kişiden 17'si tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:46:27. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de gözaltına alınan 185 kişiden 17'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement