Osmaniye'de gözaltına alınan 2 DEAŞ üyesi tutuklandı - Son Dakika

OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan M.S. ve H.A., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve ülke içinde meydana gelebilecek bombalı sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren kişilerin tespitine ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda, Suriye'de bulunduğu süre içinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 'bomba uzmanı' olarak 'emir' düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.S. ile yine daha önce örgüt içinde iletişimden sorumlu 'komutan yardımcısı' olarak faaliyette bulunan Suriye uyruklu H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise incelenmek üzere el konuldu.Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.S. ve H.A. çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.