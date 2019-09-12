Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Gül bahçesinde yeşeren umutlar" projesi
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de "Gül bahçesinde yeşeren umutlar" projesi

1 saat önce

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Gül bahçesinde yeşeren umutlar" projesi kapsamında kurulan gül serasını inceledi.

Osmaniye'de

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Gül bahçesinde yeşeren umutlar" projesi kapsamında kurulan gül serasını inceledi.

Değirmanocağı Mahallesi'ndeki inceleme sırasında ilgililerden bilgi alan Sağlam, burada kadın çiftçilerle sohbet etti.

Proje kapsamında gül seralarının 2 yıl önce 1,5 dekarda kurulduğunu hatırlatan Sağlam, yapılan protokolle kadın çiftçilerin kooperatifleşmesinin önemine değindi.

Kadın çiftçilere yönelik uygulanan gül projesinin başarılı olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Sağlam, "Bu seramızda 4 çeşit gül yetiştirilmektedir. Kentimiz, seracılık ve çiçekçilik alanında yüksek potansiyel barındırıyor. Bakanlığımız tarımda kadın istihdamına büyük önem vermektedir. Biz de destek sağlayabildiğimiz tüm kurumlara proje yaparak kadınların istihdamına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Sağlam, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu
Son Dakika: Merkez Bankası faizleri 325 baz puan indirdi Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:05:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Gül bahçesinde yeşeren umutlar" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]