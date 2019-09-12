Osmaniye'de "Gül bahçesinde yeşeren umutlar" projesi

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Gül bahçesinde yeşeren umutlar" projesi kapsamında kurulan gül serasını inceledi.

Değirmanocağı Mahallesi'ndeki inceleme sırasında ilgililerden bilgi alan Sağlam, burada kadın çiftçilerle sohbet etti.

Proje kapsamında gül seralarının 2 yıl önce 1,5 dekarda kurulduğunu hatırlatan Sağlam, yapılan protokolle kadın çiftçilerin kooperatifleşmesinin önemine değindi.

Kadın çiftçilere yönelik uygulanan gül projesinin başarılı olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Sağlam, "Bu seramızda 4 çeşit gül yetiştirilmektedir. Kentimiz, seracılık ve çiçekçilik alanında yüksek potansiyel barındırıyor. Bakanlığımız tarımda kadın istihdamına büyük önem vermektedir. Biz de destek sağlayabildiğimiz tüm kurumlara proje yaparak kadınların istihdamına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.