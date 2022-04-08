OSMANİYE'DE 2 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇ MOTORU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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OSMANİYE'DE 2 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇ MOTORU ELE GEÇİRİLDİ

08.04.2022 12:05

OSMANİYE'de, jandarmanın baskın yaptığı depoda, piyasa değeri 2 milyon lira olan, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi, M.K. ise gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, jandarmanın baskın yaptığı depoda, piyasa değeri 2 milyon lira olan, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi, M.K. ise gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki depoda kaçak araç motorları bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese baskın yapan ekipler, şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı. İş yerinin deposunda yapılan aramada, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen, farklı markalarda 185 araç motoru ele geçirildi. Hakkında adli işlem başlatılan M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

OSMANİYE'DE 2 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇ MOTORU ELE GEÇİRİLDİ
OSMANİYE'DE 2 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇ MOTORU ELE GEÇİRİLDİ
OSMANİYE'DE 2 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇ MOTORU ELE GEÇİRİLDİ
OSMANİYE'DE 2 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇ MOTORU ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE 2 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇ MOTORU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE 2 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇ MOTORU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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