Osmaniye'de güneşten elektrik enerjisi üretilecek

Osmaniye'de yapımı tamamlanan Güneş Enerji Santralinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından güneşten elektrik üretmek amacıyla Cevdetiye kasabasına yapılan Güneş Enerji Santralinin açılışı Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya tarafından yapıldı. İçerisinde 3 bin 640 adet güneş paneli bulunduran elektrik üretim tesisini gezen protokol üyeleri, tesis hakkında yetkililerden ilgi aldı.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine hibe edilen Düziçi, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde hizmet verecek olan 3 adet çöp toplama aracı, 2 adet vidanjör ve bin 813 çöp konteynırı hizmete alındı.

Törene Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Ertuğrul Kılıçkıran katıldı. - OSMANİYE