Osmaniye'de Güney Kore-Türkiye Dostluk Ormanı kuruldu - Son Dakika
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Osmaniye'de Güney Kore-Türkiye Dostluk Ormanı kuruldu

03.03.2022 14:44

Osmaniye'de Güney Kore-Türkiye Dostluk Ormanı kurulduKore Dostluk Ormanları'nın sonuncusu Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe köyünde kuruldu.

Osmaniye'de Güney Kore- Türkiye Dostluk Ormanı kuruldu

OSMANİYE Kore halkının bağışladığı fidanlar için oluşturulan Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın sonuncusu Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe köyünde kuruldu. Fidan dikim törenine katılan Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee protokol üyeleriyle birlikte ilk fidanı toprakla buluşturdu.

Geçtiğimiz temmuz ayında ülke genelinde etkili orman yangınlarında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde bulunan ormanlık alanlarda yanarak küle dönmüştü. Orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği tarafından başlatılan "Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin" kampanyası kapsamında Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Türk-Kore Dostluk Ormanlarının sonuncusu Karatepe köyünde kurulurken toplamda 10 bin fidan dikileceği öğrenildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, "Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayıp 17 gün süren ve hepimizi derinden üzen Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşadık. Yanan ormanlık alanların tekrardan yeşertilmesine katkıda bulunmak amacıyla ÇEKUD olarak başlatılan "Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin" sloganıyla kampanyası başlattık. On binlerce vatandaşımız duyarlılık göstererek fidan bağışında bulundu" diye konuştu.

"150 binden fazla fidan bağışlandı"

Bağışlanan fidanlarla iki ülke arasındaki dostluğun derin ve özel odluğuna değinen Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, "Yağmurlu ve rüzgarlı havada vakit ayırıp etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce geçen yaz döneminde Osmaniye'de meydana gelen büyük orman yangınlarında zarar görenlere Kore Cumhuriyeti adına en derin geçmiş osun dileklerimi sunuyorum. Özellikle Osmaniye'de birkaç konut ve tarım yerinin zarar gördüğünü duydum. Umarım kısa sürede yaraları sarılmıştır. Hepinizin bildiği gibi Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'deki orman yangınlarından haberdar olan Kore halkı fidan bağışlama kampanyası başlattı. Toplam 150 binden fazla fidan bağışlandı. Kore halkının kendi arasında yapmış olduğu bu bağış kampanyası ile iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar derin ve özel olduğunu gösteriyor. Kore halkının bağışlandığı fidanlarla Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla'dan sonra bugün Osmaniye'de son Kore-Türkiye Dostluk Ormanı etkinliği düzenledik. Türkiye son zamanlarda doğal çevrelerin korunması ve yeşil alanlarla ilgili faaliyetleri arttırmaktadır" dedi.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee'ye kilim hediye edilmesiyle tören sona erdi.

Osmaniye'de Güney Kore-Türkiye Dostluk Ormanı kuruldu
Osmaniye'de Güney Kore-Türkiye Dostluk Ormanı kuruldu
Osmaniye'de Güney Kore-Türkiye Dostluk Ormanı kuruldu

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Güney Kore, Osmaniye, Türkiye, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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