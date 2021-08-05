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Osmaniye'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim - Son Dakika

Osmaniye'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim

05.08.2021 09:39
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığı tarafından Osmaniye'de görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığı tarafından Osmaniye'de görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen hizmet içi eğitim programında güvenlik korucularına yönelik vatan ve millet sevgisi, halkla ilişkileri güçlendirmek, aile ilişkilerini geliştirmek, empati kurmak, hoşgörülü olmak, yardımsever ve merhametli olma konularında eğitim verildi. Programda İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan güvenlik koruculuğu isimli kısa tanıtım filmi sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, "Korucular Daire Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın desteği ve Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla kurulduğumuz 2016 yılından bugüne kadar korucularımızın temel meseleleriyle yakından ilgilenmeye gayret göstermekteyiz. Bugün Ağustos ayı rakamları itibariyle 56 bin 691 güvenlik, 18 bin 841 gönüllü olmak üzere toplam 75 bin 532 korucumuzun görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için maddi ve manevi yanlarında olmaya özen göstermekteyiz. Bu minvalde koruculara verdiğimiz destekler her daim devam edecektir" dedi.

Eğitimin hayırlı olması dileklerinde bulunarak sözlerine başlayan Vali Erdinç Yılmaz ise, "Bütün meslek gruplarında zaman zaman hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. Hizmet içi eğitimlerde moral, motivasyon ve görev alanımızla ilgili, görevimizi daha iyi yapabilmemiz sağlayacak birçok bilgiyi sunacak bir ortam sağlanıyor. Bu program da sizlerin görevlerinizi en iyi şekilde, eksiksiz ve kusursuz yapabilmenizi sağlayacak, görevinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak, görevinizi yaparken sıkıntı yaşamamanız, görevinizi daha güvenli yapabilmeniz için çok önemli bilgiler sunacaktır. Bu sunumları dikkatle izlemenizi ve öğrendiklerinizi de meslek hayatınıza uygulamanızı istiyorum. Bunun sizin hayatınızda çok olumlu katkıları olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Güvenlik korucularının gerçek bir vatan bekçisi olduklarını söyleyen Yılmaz, "Güvenlik korucularımızın teröre karşı nasıl kahramanca mücadele verdiklerine bizzat birçok defa şahit oldum. Sizler gerçek bir kahraman, gerçek bir vatan bekçisi, vatan koruyucususunuz. Görevinizin kutsallığının farkında olduğunuzu çok iyi biliyorum. Kutsal vatan topraklarının korunması çok önemli, siz de hamdolsun bunun bilincindesiniz" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Osmaniye'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim
Osmaniye'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim

Milli Eğitim Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Osmaniye, Vatan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim - Son Dakika


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