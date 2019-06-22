Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de hacı adaylarına uygulamalı eğitim
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de hacı adaylarına uygulamalı eğitim

5 dakika önce

Osmaniye Müftülüğü tarafından hhacı adaylarına, Kabe maketi kullanılarak uygulamalı eğitim verildi.

Osmaniye'de hacı adaylarına uygulamalı eğitim, System.String[]
Osmaniye Müftülüğü tarafından hhacı adaylarına, Kabe maketi kullanılarak uygulamalı eğitim verildi.
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Zafer Camisi'nde düzenlenen eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, hacı adaylarının manevi bir iklime girdiklerini belirtti.

Hac ibadetinin insan hayatının en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirten Tahiroğlu, "Çoğumuz bir ömür boyu bu kutsal yolculuğu bekledik. Daha önce belki defalarca gönlümüzü, kalbimizi o mukaddes mekanlara gönderdik." ifadesini kullandı.
Konuşmadan sonra hacı adayları Kabe maketinin etrafında eğitmenlerle birlikte tavaf provası yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin Yaralı köpek patisini kaldırarak eczacıdan yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de hacı adaylarına uygulamalı eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]