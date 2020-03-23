Osmaniye'de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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Osmaniye'de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
6 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.C. yönetimindeki 27 E 7976 plakalı hafif ticari araç çevre yolundan Osmaniye istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Yol kenarındaki oto yıkama dükkanına çarparak duran araçtaki Nuri Özpolat yaralandı.
Özpolat sıkıştığı araçtan çevreden geçen vatandaşların yardımı ile çıkarılarak ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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