Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan biri öldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?