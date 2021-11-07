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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

07.11.2021 23:12

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet, Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören mevkisinde O.S. idaresindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Ağır yaralanan Türkdal, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde mücadeleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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