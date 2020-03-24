Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Dereobası Köyü yakınlarında Mustafa Ok'un (28) kullandığı 80 ED 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücü Ok ve Orhan Korkmaz (37) ile diğer araçta bulunan Mehmethan Çınkır, ambulansla kaldırıldıkları özel hastanelerde hayatını kaybetti.

Yaralanan Yasin G. ile her iki araçta bulunan 2 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Mustafa Ok, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:40 Kaynak: AA

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