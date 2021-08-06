OSMANİYE'DE, HAFİF TİCARİ ARAÇTA 6 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de hafif ticari araçta 6'sı kaçak 9 Suriyeli balık istifi yolculuk yaparken yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, D-400 kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Misafir yabancı uyruklu kişilere verilen MA seri plakalı araçlara yönelik yapılan uygulamada, şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu. Yapılan incelemede, araç içerisinde 9 yabancı uyruklu şüphelinin balık istifi yolculuk yaptığı belirlendi. Kimlik kontrolü yapılan şüphelilerden 6'sının kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.

Şüphelileri taşıyan Suriye uyruklu araç şoförü A.E. (23) gözaltına alınarak göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Araca, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılmasından dolayı el konuldu. Suriye uyruklu şüpheliler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.