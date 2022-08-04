Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

04.08.2022 12:13
Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö. tutuklandı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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