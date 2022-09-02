Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.G. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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