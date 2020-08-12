Osmaniye'de halı saha sevinci

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 145 gün önce geçici olarak kapatılan halı sahaların yeniden hizmete açılması spor sever ve işletmeciler tarafından mutlulukla karşılandı.

Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığınca açıklanan genelge ile faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahalar, yaklaşık 5 ay sonra bugün yeniden spor severlerle buluştu.

Osmaniye'de halı saha işletmecisi Çetin Tekin, yeniden hizmete açılan sahada Kovid-19 ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Arif Kitir de halı sahada arkadaşlarıyla yeninden maç yapabildiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Buğra Yılıdırm ise 5 aylık ayrılığın ardından sahalara ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını belirtti.