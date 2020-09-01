Osmaniye'de halılar arasında uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

Narkotik dedektör köpeği Pars ile minibüste yapılan aramada, halılar arasında 9 paket halinde 29 kilogram esrar ele geçirildi.

Osmaniye 'de bir minibüste halılar arasında 29 kilogram esrar ele geçirildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu