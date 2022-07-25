Osmaniye'de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla bir kişi tutuklandı

25.07.2022 20:01
Osmaniye'de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Osmaniye'de basın yoluyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Osmaniye'de basın yoluyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan yabancı uyruklularla ilgili 1 Temmuz'da yaptığı paylaşımların ardından hakkında soruşturma başlatılan H.T.B, 22 Temmuz'da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T.B, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, H.T.B'nin basın yoluyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Kolluk güçlerini deşifre etme veya hedef gösterme" iddiasıyla tutuklanmasını kararlaştırdı.

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Kaynak: AA

1 Temmuz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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