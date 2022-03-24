Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

24.03.2022 15:04
Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 5 ay yıl hapis cezasıyla aranan G.U. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Jandarma, konut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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