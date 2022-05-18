Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.05.2022 16:26
Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sumbas ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Sumbas ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. T'nin yapılan fiziki takip sonucu ilçe merkezinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.T. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Muğla'da 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Muğla'da 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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