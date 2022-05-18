Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sumbas ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. T'nin yapılan fiziki takip sonucu ilçe merkezinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.T. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.