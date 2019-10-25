Osmaniye'de hastane bahçesinde şüpheli ölüm
1 saat önce
Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi bahçesinde hareketsiz duran şahsın öldüğü belirlendi, şahıs otopsi için morga kaldırıldıEdinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesi bahçesindeki ağacın yanında bir kişinin hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu hastane görevlilerine bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi bahçesinde hareketsiz duran şahsın öldüğü belirlendi, şahıs otopsi için morga kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesi bahçesindeki ağacın yanında bir kişinin hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu hastane görevlilerine bildirdi.
İsminin Özcan Güneşten olduğu öğrenilen şahsa müdahale eden sağlık ekipleri, Güneşten'in öldüğünü belirledi. Güneşten'in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken şahsın hastane polikliniğinde muayene olduktan sonra hastane bahçesine çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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