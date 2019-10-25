Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de hastane bahçesinde şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Osmaniye'de hastane bahçesinde şüpheli ölüm

Osmaniye'de hastane bahçesinde şüpheli ölüm

1 saat önce

Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi bahçesinde hareketsiz duran şahsın öldüğü belirlendi, şahıs otopsi için morga kaldırıldıEdinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesi bahçesindeki ağacın yanında bir kişinin hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu hastane görevlilerine bildirdi.

Osmaniye'de hastane bahçesinde şüpheli ölüm, System.String[]

Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi bahçesinde hareketsiz duran şahsın öldüğü belirlendi, şahıs otopsi için morga kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesi bahçesindeki ağacın yanında bir kişinin hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu hastane görevlilerine bildirdi.

İsminin Özcan Güneşten olduğu öğrenilen şahsa müdahale eden sağlık ekipleri, Güneşten'in öldüğünü belirledi. Güneşten'in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken şahsın hastane polikliniğinde muayene olduktan sonra hastane bahçesine çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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