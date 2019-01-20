Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Hastanedeki Silahlı Kavga

Osmaniye'de Hastanedeki Silahlı Kavga

1 saat önce

Osmaniye'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Loş, 51 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Osmaniye'de Hastanedeki Silahlı Kavga, System.String[]
Osmaniye'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Loş, 51 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede tedavi için gelen iki grup arasında yaklaşık 2 ay önce çıkan silahlı kavgada yaralanan Loş, Osmaniye'deki ilk tedavisinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada uzun süredir tedavi gören Loş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Loş'un cenazesinin otopsisinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Osmaniye'de 30 Kasım 2018'de özel bir hastaneye tedavi için gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Asım ve Ahmet Loş hayatlarını kaybetmiş, Sebiha ve Mustafa Loş ise yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan Bülent Ç. ise tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:05 Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Adana, Osmaniye, 3. Sayfa
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