Osmaniye'de

İlçe halkının evde kalarak da güzel etkinlikler yapma fırsatı bulduğunu ifade eden Çatalbaş, etkinliğin tekrarlanacağını dile getirdi.

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Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"