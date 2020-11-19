Osmaniye'de hayırseverlerden eğitime destek - Son Dakika

Osmaniye'de hayırseverlerce yaptırılacak olan anasınıfı ve atölyenin protokollü törenle imzalandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, makamında düzenlenen imza töreninde hayırseverlere teşekkür etti.

Yılmaz, protokol kapsamında Yolbulan Baştuğ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesine atölye ve Bahçe İlçesinde Cansan İlkokulu bahçesine iki derslikli anasınıfı yapılacağını kaydetti.

Öğrencilerin en iyi eğitimi almalarını çok önemsediklerini ifade eden Yılmaz, ".Bugün protokol imzalarını attığımız atölyemizin ve anasınıfımızın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda, hayırseverler Tüysüz Belediye Başkanımız Veli Fidan ve emekli öğretmen Ahmet Ceylan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından ValiYılmaz, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ve emekli öğretmen Ahmet Ceylan arasında protokoller imzalandı.