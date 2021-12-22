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Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı - Son Dakika

Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı

22.12.2021 14:35

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde güvercinleri beslemek için çatıya çıkan Zahide Dalkıran isimli vatandaş, gökten yağan taşlar sebebiyle hayatının şaşkınlığını yaşadı.

Kadirli'de 3 gün süren yağmurun ardından Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde gökten siyah renkli yumurta büyüklüğünde taş yağdı. Taş yağmuruna evinin damında güvercinlere yem verirken yakalanan Zahide Dalkıran "Öğlen vaktiydi evin damında beslediğim güvercinlere yem vermek için dama çıktım. O esnada yumurta büyüklüğünde siyah renkli bir şey düşmeye başladı. Merdivenlerin oraya geçtim. Bu siyah taşlar yere düşünce dağılıyordu. Korktum. Bir süre sonra durdu. Dama yağan bu taşları topladım ne olduğunu bilmiyorum, incelenmesini istiyorum" dedi.

Osmaniye'de tüyleri diken diken eden olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ BİLE ANLAM VEREMEDİ

Yağmurla birlikte yağan taşları inceleyen Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş ise, "Gökyüzünden yağdığı iddia edilen maddeyi yüzeysel olarak inceledim. Siyah renkli, kokusuz, kırılgan yapıda taştan daha çok plastiği andıran farklı bir madde. Bazı plastikler çok yüksek ısıda eriyip tekrar donunca bu formu alabiliyor. Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor. Ama yine de bu maddenin detayları olarak laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Osmaniye'de tüyleri diken diken eden olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı
Osmaniye'de tüyleri diken diken eden olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı
Osmaniye'de tüyleri diken diken eden olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı

Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı - Son Dakika
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